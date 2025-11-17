Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 10:28

Забудьте про бледные пирожки! Волшебная смесь для глянца

Забудьте про бледные пирожки! Волшебная смесь для глянца Забудьте про бледные пирожки! Волшебная смесь для глянца Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

У идеально румяной выпечки есть свой секрет — правильная смазка перед запеканием. Она придает аппетитный цвет, легкий блеск и делает тесто мягче и ароматнее. Главное — перед тем как смазать выпечку, чтобы она получилась идеальной, подобрать состав под конкретное блюдо.

  • Яйцо или яичная смесь — классика. Целое яйцо, слегка взбитое вилкой, придает красивый глянец и золотистый оттенок. Чтобы корочка была чуть мягче, яйцо смешивают с ложкой молока или сливок. Такой вариант подходит для пирогов, булочек и круассанов.

  • Молоко, сливки или сливочное масло дают матовую нежную корочку. Маслом можно смазывать уже готовую горячую выпечку: оно делает корочку мягкой и придает сливочный аромат.

  • Мед и сироп идеальны для сдобных булочек и плетенок. Чайную ложку меда разводят в ложке горячей воды и наносят кисточкой за 5–10 минут до готовности. Получается карамельный блеск и сладкий аромат.

  • Растительное масло — вариант для постной выпечки. Оно делает поверхность гладкой и золотистой, особенно если добавить немного сахара в тесто.

  • Соленая смазка (желток + капля соевого соуса или воды) помогает добиться насыщенного цвета без сладости — отлично подходит для пирожков с мясом и соленой начинкой.

Совет: если хотите получить хрустящую корочку — смазывайте перед выпечкой; если мягкую и ароматную — сразу после, пока изделия горячие.

Ранее мы рассказали, как приготовить идеальный салат цезарь.

Читайте также
Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Хрустящие трубочки сигара берек — как в Турции, только вкуснее!
Общество
Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Хрустящие трубочки сигара берек — как в Турции, только вкуснее!
Пекарский порошок: секрет пышной и воздушной выпечки
Семья и жизнь
Пекарский порошок: секрет пышной и воздушной выпечки
Картофельные пирожки по-белорусски — это шедевр, и вы ни за что не захотите обычные. Секрет в тесте из картошки
Общество
Картофельные пирожки по-белорусски — это шедевр, и вы ни за что не захотите обычные. Секрет в тесте из картошки
Мини-омлеты с ветчиной за 20 минут: удобные как кексы и полезные как классический омлет
Общество
Мини-омлеты с ветчиной за 20 минут: удобные как кексы и полезные как классический омлет
Готовлю запеченное молоко вместо пудингов. Нежный десерт, который покорил всю мою семью
Общество
Готовлю запеченное молоко вместо пудингов. Нежный десерт, который покорил всю мою семью
выпечка
тесто
пирожки
яйца
молоко
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подростки толпой жестоко избили девочку-инвалида и сняли все на видео
Суд дал Джигану и Самойловой два месяца на примирение
Котик-талисман стал экспонатом музея после спасения женщины на СВО
В Орловской области раскрыли последствия ночной атаки дронов
Звезда «Дома-2» призналась, как шоу повлияло на ее музыкальную карьеру
Женщина осталась без дома и мужа после выигрыша 10 млн рублей в казино
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 ноября: где сбои в России
Самый дорогой компьютер Apple останется без поддержки
Стало известно, против каких стран-партнеров РФ Трамп хочет ввести санкции
Рогозин объяснил, о чем говорит обучение генералов ВСУ в академиях США
В российском регионе адвоката вынудили подать в суд на собственного клиента
Погода в Москве в понедельник, 17 ноября: ждать ледяной дождь и гололедицу?
Потрясающий кролик в духовке с имбирем: вегетарианцам рецепт не открывать
Самойлова пришла на заседание по делу о разводе с улыбкой на лице
В Казахстане объявили о вознаграждении за информацию о блогере Mellstroy
Юрист предупредил о рисках простого способа «разморозить» деньги на счете
Мужчина и пятилетний ребенок стали жертвами крупного пожара под Брянском
Киберполиция рассказала, как удалить личные данные из Интернета
В МВД Польши отреагировали на повреждение ведущих на Украину ж/д путей
В Роскачестве раскрыли, что грозит сотруднику за порчу имущества на работе
Дальше
Самое популярное
Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.