Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Хрустящие трубочки сигара берек — как в Турции, только вкуснее!

Знаете, что самое приятное в турецкой кухне? Когда кажется, что за изысканным вкусом стоят часы готовки, а на самом деле все гениально просто! Эти хрустящие трубочки сигара берек — идеальный пример. С хрустом отламываешь золотистый край, а внутри — нежная, ароматная начинка из брынзы. Они напоминают о солнечных утрах в Стамбуле, но готовятся так легко, что становятся любимым ленивым завтраком даже в самый будний день. Всего три ингредиента — и вы настоящий султан восточной кухни!

Вам понадобится: 6 листов теста фило (примерно 150 г), 200 г брынзы или феты и 1 яйцо. Духовку разогрейте до 200 °C. Брынзу разомните вилкой и смешайте с яйцом до однородной массы. Листы теста фило нарежьте на полоски шириной 10–12 см. На край каждой полоски выложите чайную ложку начинки. Заверните трубочкой, смазывая края водой, чтобы тесто хорошо склеилось. Противень застелите пергаментом, выложите трубочки швом вниз. Смажьте растопленным сливочным маслом для золотистости. Выпекайте 15–20 минут до хрустящей корочки. Подавайте сразу, пока они горячие! Эти трубочки хороши и сами по себе, и с чашкой свежего кофе. Приятного аппетита, и пусть ваше утро будет по-восточному ярким.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.