17 ноября 2025 в 11:14

Подсели на кабачки с этим рецептом — готовлю румяные кутабы к ужину и просто на перекус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эти кутабы стали для меня настоящим открытием в мире здорового питания. Нежное кабачковое тесто и ароматная сырная начинка создают удивительную гармонию вкусов. При минимальной калорийности блюдо получается сытным и насыщенным — идеальный вариант для полезного перекуса или легкого ужина.

Готовлю я так: 400 граммов кабачка натираю на терке, солю и оставляю на 5 минут, затем тщательно отжимаю лишнюю жидкость. Добавляю яйцо, соль, перец и 80 граммов рисовой муки — получается эластичное тесто. Для начинки смешиваю 80 граммов тертого сыра с 20 граммами измельченной зелени. На разогретую антипригарную сковороду выкладываю две столовые ложки теста, распределяю тонким слоем. Когда низ подрумянится, на одну половинку выкладываю сырную начинку и накрываю второй половинкой. Обжариваю с двух сторон до золотистого цвета на среднем огне. Подаю горячими — в них особенно чувствуется нежность кабачкового теста.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

