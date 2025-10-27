«Жужжалка» вышла в эфир с двумя новыми словами Радиостанция УВБ-76 вышла в эфир со словами «Семень» и «Блохошри»

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, также известная как «Жужжалка» и «радиостанция Судного дня», передала два новых сообщения, пишет Telegram-канал «УВБ-76 эфир». Речь идет о словах «Семень» и «Блохошри».

НЖТИ НЖТИ 06952 СЕМЕНЬ 3995 2030, — сказано в сообщении.

«Жужжалка» также звучала 6 октября. Она передала в эфир слово «орехобрус». За неделю до этого она добавила в шифровку «эсерожбан». Это произошло на фоне саммита ЕС в Копенгагене, где обсуждался вопрос ускорения перевооружения Европы. Деятельность УВБ-76 фиксируется уже многие десятилетия. Трансляции станции засекречены, что порождает множество теорий о ее назначении — от передачи приказов стратегическим силам до научных экспериментов.

До этого радиостанция вышла в эфир с двумя новыми посланиями. Как минимум два сообщения были отправлены 28 сентября. В 15:41 по московскому времени прозвучало шифрованное сообщение: «НЖТИ 37687 КАПОСОРТ 9838 1865». Спустя чуть более часа, в 16:58, в эфире появилось второе послание: «НЖТИ 98590 БИРЮЧИЙ 3052 9507».