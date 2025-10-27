Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 20:26

«Жужжалка» вышла в эфир с двумя новыми словами

Радиостанция УВБ-76 вышла в эфир со словами «Семень» и «Блохошри»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, также известная как «Жужжалка» и «радиостанция Судного дня», передала два новых сообщения, пишет Telegram-канал «УВБ-76 эфир». Речь идет о словах «Семень» и «Блохошри».

НЖТИ НЖТИ 06952 СЕМЕНЬ 3995 2030, — сказано в сообщении.

«Жужжалка» также звучала 6 октября. Она передала в эфир слово «орехобрус». За неделю до этого она добавила в шифровку «эсерожбан». Это произошло на фоне саммита ЕС в Копенгагене, где обсуждался вопрос ускорения перевооружения Европы. Деятельность УВБ-76 фиксируется уже многие десятилетия. Трансляции станции засекречены, что порождает множество теорий о ее назначении — от передачи приказов стратегическим силам до научных экспериментов.

До этого радиостанция вышла в эфир с двумя новыми посланиями. Как минимум два сообщения были отправлены 28 сентября. В 15:41 по московскому времени прозвучало шифрованное сообщение: «НЖТИ 37687 КАПОСОРТ 9838 1865». Спустя чуть более часа, в 16:58, в эфире появилось второе послание: «НЖТИ 98590 БИРЮЧИЙ 3052 9507».

радио
послания
сообщения
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
10 рецептов простых и вкусных пирогов к чаю для всей семьи
Стало известно, сколько россиян не могут купить еду
Что подарить парню на 3 месяца отношений: как рассказать о любви без слов
Тайный рецепт освежающего супа: почему в Турции его подают утром
Пальчики оближешь! Баклажаны по-восточному с тающим медовым соусом
В Венгрии сообщили, кто мешает урегулированию конфликта на Украине
«Жужжалка» вышла в эфир с двумя новыми словами
Минздрав заявил о трансформации системы неотложной помощи
Печем диетический яблочный пирог «Три стакана» без манки: любимое угощение
Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
В Петербурге горит здание Лениздата
Готовим ягодный пирог с орехами на основе шарлотки
Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Пирог Анке — лимонный тарт по рецепту Софьи Толстой
Мужчину оштрафовали за колпачки на дисках с символикой АУЕ
Ленивый «Наполеон» — как полакомиться тортом и не стоять у плиты
Поедавший мороженное кот разрушил брак дальнобойщика
Рецепт манника с маком: готовим вкусный пирог к чаю
Готовим манник с изюмом для большой семьи
Атака на Москву, повышение пенсий, «Буревестник» для возмездия: что дальше
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка
Общество

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка

Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно
Москва

Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.