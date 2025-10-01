«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала в эфир слово «эсерожбан», сообщил Telegram-канал станции. Это произошло на фоне неформального саммита ЕС в Копенгагене, где обсуждается вопрос ускорения перевооружения Европы.

НЖТИ 96793 ЭСЕРОЖБАН 3785 0153, — говорится в послании.

В понедельник, 29 сентября, радиостанция УВБ-76 передала в эфир три необычных слова. В частности, в сообщении прозвучали «возмещение», «сбраживание» и «тигровар». Три последовательные шифровки были отправлены с интервалом примерно в один час.

Радиостанция УВБ-76 многие десятилетия фиксируется в коротковолновом диапазоне. Ее деятельность окружена ореолом секретности и порождает множество теорий о своем предназначении — от передачи приказов стратегическим силам до научных экспериментов.

До этого радиостанция вышла в эфир с двумя новыми посланиями. Как минимум два сообщения были отправлены 28 сентября. В 15:41 по московскому времени прозвучало шифрованное сообщение: «НЖТИ 37687 КАПОСОРТ 9838 1865». Спустя чуть более часа, в 16:58, в эфире появилось второе послание: «НЖТИ 98590 БИРЮЧИЙ 3052 9507».