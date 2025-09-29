Загадочная «радиостанция Судного дня» передала три странных слова

Таинственная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная также как «радиостанция Судного дня», передала в эфир три необычных слова, следует из поста Telegram-канала «УВБ-76 логи». Неожиданные сообщения со словами «возмещение», «сбраживание» и «тигровар» прозвучали в ее эфире утром в понедельник, 29 сентября.

Три последовательные шифровки были отправлены с интервалом примерно в один час. Первое слово «возмещение» прозвучало в 10:31 по московскому времени, после чего в 11:31 эфир пополнился термином «сбраживание». Завершающая передача с неизвестным словом «тигровар» состоялась в 12:54.

Радиостанция УВБ-76 многие десятилетия фиксируется в коротковолновом диапазоне. Ее деятельность окружена ореолом секретности и порождает множество теорий о своем предназначении — от передачи приказов стратегическим силам до научных экспериментов.

Ранее УВБ-76 после 10-дневного перерыва вышла в эфир с двумя новыми радиограммами. Как минимум два сообщения были отправлены 28 сентября. В 15:41 по московскому времени прозвучало шифрованное сообщение: «НЖТИ 37687 КАПОСОРТ 9838 1865». Спустя чуть более часа, в 16:58, в эфире появилось второе послание: «НЖТИ 98590 БИРЮЧИЙ 3052 9507».