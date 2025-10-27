Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 20:13

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Классическая шарлотка с секретом Классическая шарлотка с секретом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шарлотку умеют готовить все. Но сегодня мы предложим вам классический рецепт с небольшим секретом.

Ингредиенты:

  • куриные яйца — 3 шт.;
  • сахар — 1 ст.;
  • мука — 1 ст.;
  • сливочное масло — 75 г;
  • панировочные сухари — 1 горсть;
  • яблоки — 3 шт. крупных;
  • разрыхлитель для теста — 1/2 ч. л.;
  • молотая корица — по вкусу.

Секрет этой шарлотки, испеченной по классическому рецепту, — в способе приготовления теста. Яйца необходимо разбить в миску и в течение 5 минут непрерывно взбивать миксером. Затем всыпать сахар и взбивать еще 5–7 минут, пока смесь не станет белой и не поднимется. После этого вводим растопленное сливочное масло, добавляем просеянную муку, разрыхлитель, корицу и все перемешиваем.

Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать лепестками. Форму смазать сливочным маслом, на дно насыпать панировочные сухари, высыпать яблоки, залить тестом и дать постоять 15 минут в тепле. После этого поставить шарлотку и разогретую духовку и запекать на среднем огне 45 минут. Благодаря хорошо взбитым яйцам с сахаром верх пирога получится светлым и похожим на меренги.

Ранее мы поделились рецептом слоеных язычков.

Екатерина Метелева
Е. Метелева
