17 ноября 2025 в 12:14

Такая шарлотка всегда получается вкусной и не черствеет — дежурный рецепт десерта на все случаи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эта творожная шарлотка — идеальный способ преобразить классический рецепт. Нежная творожная основа делает пирог невероятно влажным и мягким, а яблоки добавляют приятную кислинку. Десерт остается свежим несколько дней и никогда не бывает сухим благодаря особой структуре теста.

Готовлю я так: пять яиц взбиваю с 250 граммами сахара до пышной светлой массы. Добавляю 200 граммов растопленного охлажденного сливочного масла и 350 граммов творога. Просеиваю 400 граммов муки с 10 граммами разрыхлителя и аккуратно вмешиваю в тесто — оно получается густым, как сметана. Выливаю тесто в форму диаметром 28–30 см, сверху выкладываю два нарезанных дольками яблока. Выпекаю при 180 °C 40–50 минут до золотистой корочки. Даю пирогу полностью остыть в форме — тогда он не осядет и сохранит свою нежную текстуру.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

