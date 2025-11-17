Стало известно, сколько Махачев заработал за карьеру в UFC Боец Махачев заработал $14,5 млн за карьеру в UFC

За карьеру в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) россиянин Ислам Махачев заработал $14,5 млн, сообщает «РБК-Спорт». По данным Sporty Salaries, за победный бой против австралийца Джека Деллу Маддаленой он заработал $3,32 млн.

Россиянин получил $800 тыс. за выход на поединок, $2,5 млн — бонус с продаж PPV (Pay-per-view — система, которая позволяет зрителям приобретать трансляции на конкретные события. – NEWS.ru) и $32 тыс. составила спонсорская выплата. По данным Give me Sport, в марте 2025 года Махачев попал в топ-20 самых высокооплачиваемых бойцов в истории UFC с общим доходом $8,8 млн.

Махачев завоевал титул UFC в полусреднем весе (77,1 кг), победив австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей. Он стал первым россиянином, сумевшим завоевать чемпионские титулы UFC в двух весовых дивизионах. Турнир UFC 322 прошел в Нью-Йорке. Для 34-летнего Махачева это стал первый чемпионский титул в данной весовой категории. Поединок длился пять раундов и завершился полной победой россиянина на карточках всех арбитров (50-45).