В Кремле высказались о последствиях ударов ВСУ по российской инфраструктуре Песков: Россия способна устранить последствия ударов ВСУ по инфраструктуре

Россия способна устранить любые последствия ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя налет беспилотников на порт в Новороссийске. По его словам, которые приводит ТАСС, у РФ также есть необходимый потенциал для возобновления экспортных отгрузок.

Имеется необходимый потенциал для ликвидации всех последствий в сжатые сроки и возобновления всех отгрузочных мероприятий, — подчеркнул Песков.

Российские регионы в ночь на 14 ноября подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили 216 БПЛА. Больше всего пострадал Новороссийск, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что около пяти тысяч абонентов остались без света из-за ударов ВСУ по объектам критической инфраструктуры и из-за повреждения подстанции. Он добавил, что энергетики занимаются восстановительными работами для скорейшего восстановления подачи электричества и минимизации последствий атаки.