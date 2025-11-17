На Украине раскрыли, как скандал с коррупцией отразился на Зеленском «Страна.ua»: коррупционный скандал подорвал доверие к Зеленскому

Скандал вокруг уголовного дела о коррупции в сфере энергетике на Украине подорвал общественное доверие к властям страны во главе с президентом Владимиром Зеленским, передает издание «Страна.ua». По словам аналитиков, также он привел к ухудшению ситуации с европейским финансированием.

Европа, на плечи которой легла сейчас вся финансовая поддержка Украины, и до коррупционного скандала испытывала трудности в изыскании средств. Теперь же, после разоблачений масштабной коррупции, как признают сами европейские лидеры, ситуация с этим еще более усложнилась, — сказано в материале.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович пошутил, что западным средствам массовой информации нужно утверждать, что для поддержки морального духа ВСУ нельзя оскорблять Зеленского подозрениями в коррупции. Лишь так можно оправдать главу государства в скандальном уголовном деле, объяснил он. По словам аналитика, также журналистам следует пообещать, что президент продолжит работать «так же хорошо».