17 ноября 2025 в 13:26

Теплица в ноябре: какие культуры посеять под зиму для раннего витаминного урожая

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Многие дачники ошибочно считают ноябрь временем закрытия сезона, но для теплицы это пора новых возможностей. Подзимний посев позволяет получить свежую зелень и хрустящие овощи уже в середине весны, когда до первых грунтовых урожаев еще далеко. Это простой и экономный способ максимально использовать защищенный грунт и порадовать себя ранними витаминами.

В ноябре смело сейте укроп, салат и шпинат — они успеют вырасти до высадки основных культур. Отлично подойдет для осенней посадки редис, который весной взойдет одним из первых. Не забудьте о петрушке, она прекрасно зимует в теплице.

Умные огородники также сажают горох, который не только даст ранний урожай, но и обогатит почву азотом для будущих томатов и огурцов. Главное — распланировать грядки так, чтобы весной у вас осталось место для основных культур. Такой подход превратит вашу теплицу в настоящий конвейер свежих витаминов.

Ранее сообщалось, что скорлупа от грецких орехов — это настоящая находка для сада и огорода. Вместо того чтобы отправлять ее в мусор, я собираю ценные очистки всю зиму, чтобы весной они помогли мне вырастить здоровые и крепкие растения. Этот простой секрет позволяет существенно сэкономить на удобрениях и мульче.

Проверено редакцией
урожай
советы
огороды
сады
Марина Макарова
М. Макарова
