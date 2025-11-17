Теплица в ноябре: какие культуры посеять под зиму для раннего витаминного урожая

Многие дачники ошибочно считают ноябрь временем закрытия сезона, но для теплицы это пора новых возможностей. Подзимний посев позволяет получить свежую зелень и хрустящие овощи уже в середине весны, когда до первых грунтовых урожаев еще далеко. Это простой и экономный способ максимально использовать защищенный грунт и порадовать себя ранними витаминами.

В ноябре смело сейте укроп, салат и шпинат — они успеют вырасти до высадки основных культур. Отлично подойдет для осенней посадки редис, который весной взойдет одним из первых. Не забудьте о петрушке, она прекрасно зимует в теплице.

Умные огородники также сажают горох, который не только даст ранний урожай, но и обогатит почву азотом для будущих томатов и огурцов. Главное — распланировать грядки так, чтобы весной у вас осталось место для основных культур. Такой подход превратит вашу теплицу в настоящий конвейер свежих витаминов.

