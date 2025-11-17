«Генераторы чепухи»: в Европе пожаловались на ответы ЕК Ирландская правозащитная организация обвинила ЕК в использовании ChatGPT

Ирландская правозащитная организация подала жалобу на Еврокомиссию за использование генеративного ИИ при ответах на официальные запросы, сообщает Euractiv. По информации издания, Совет по гражданским свободам страны обнаружил, что в ответе секретариата ЕК содержались ссылки, созданные ChatGPT.

Правозащитники заявили, что институты ЕС обязаны предоставлять достоверную информацию, а использование «генераторов чепухи» нарушает право граждан на надлежащее управление. Жалоба направлена европейскому омбудсмену Терезе Анжинью.

Как сообщает Euractiv, вопрос о возбуждении официального расследования находится на стадии оценки. Инцидент произошел после запроса о заявлении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен о достижении ИИ паритета с людьми в 2026 году.

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о необходимости разработать рамки регулирования деятельности искусственного интеллекта. Она отметила, что развитие ИИ не остановить, поэтому нужно принять меры, чтобы в информационное пространство России не попадали чуждые ценности.