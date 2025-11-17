Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Генераторы чепухи»: в Европе пожаловались на ответы ЕК

Ирландская правозащитная организация обвинила ЕК в использовании ChatGPT

Фото: Philip Dulian/dpa/Global Look Press
Ирландская правозащитная организация подала жалобу на Еврокомиссию за использование генеративного ИИ при ответах на официальные запросы, сообщает Euractiv. По информации издания, Совет по гражданским свободам страны обнаружил, что в ответе секретариата ЕК содержались ссылки, созданные ChatGPT.

Правозащитники заявили, что институты ЕС обязаны предоставлять достоверную информацию, а использование «генераторов чепухи» нарушает право граждан на надлежащее управление. Жалоба направлена европейскому омбудсмену Терезе Анжинью.

Как сообщает Euractiv, вопрос о возбуждении официального расследования находится на стадии оценки. Инцидент произошел после запроса о заявлении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен о достижении ИИ паритета с людьми в 2026 году.

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о необходимости разработать рамки регулирования деятельности искусственного интеллекта. Она отметила, что развитие ИИ не остановить, поэтому нужно принять меры, чтобы в информационное пространство России не попадали чуждые ценности.

