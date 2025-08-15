Слоеные язычки — самый простой и быстрый рецепт к чаю

Быстрый и вкусный десерт, который не требует много времени и усилий, — это мечта любой хозяйки. И слоеные язычки именно такие. Нежные, хрустящие, с легкой сахарной корочкой — они станут отличным дополнением к чаю или кофе.

Чтобы приготовить это лакомство, вам понадобится всего 500 г готового слоеного теста (дрожжевого или бездрожжевого — на ваш выбор), 50–70 г сахара и 1 куриный желток. Тесто лучше всего заранее достать из морозилки и разморозить при комнатной температуре. Не стоит использовать микроволновку, иначе оно может потерять свою слоеную структуру. Когда тесто станет мягким и податливым, слегка присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте его в прямоугольный пласт толщиной около 3-4 мм.

Разогрейте духовку до 200 °C. Взбейте желток с одной столовой ложкой воды. Смажьте пласт теста желтковой смесью и равномерно посыпьте сахаром. Можно добавить еще немного ванилина или корицы для аромата. Теперь разрежьте тесто на полоски — это и будут наши будущие «язычки». Ширина полосок может быть любой, по вашему вкусу. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, и отправьте в духовку на 10–15 минут. Выпекайте до золотистого цвета. Подавать можно сразу же, пока язычки еще теплые.

Совет: для разнообразия вместо сахара можно использовать кунжут, мак или тертый сыр.

