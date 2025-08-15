Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Слоеные язычки — самый простой и быстрый рецепт к чаю

Простой рецепт слоеных язычков Простой рецепт слоеных язычков Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрый и вкусный десерт, который не требует много времени и усилий, — это мечта любой хозяйки. И слоеные язычки именно такие. Нежные, хрустящие, с легкой сахарной корочкой — они станут отличным дополнением к чаю или кофе.

Чтобы приготовить это лакомство, вам понадобится всего 500 г готового слоеного теста (дрожжевого или бездрожжевого — на ваш выбор), 50–70 г сахара и 1 куриный желток. Тесто лучше всего заранее достать из морозилки и разморозить при комнатной температуре. Не стоит использовать микроволновку, иначе оно может потерять свою слоеную структуру. Когда тесто станет мягким и податливым, слегка присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте его в прямоугольный пласт толщиной около 3-4 мм.

Разогрейте духовку до 200 °C. Взбейте желток с одной столовой ложкой воды. Смажьте пласт теста желтковой смесью и равномерно посыпьте сахаром. Можно добавить еще немного ванилина или корицы для аромата. Теперь разрежьте тесто на полоски — это и будут наши будущие «язычки». Ширина полосок может быть любой, по вашему вкусу. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, и отправьте в духовку на 10–15 минут. Выпекайте до золотистого цвета. Подавать можно сразу же, пока язычки еще теплые.

  • Совет: для разнообразия вместо сахара можно использовать кунжут, мак или тертый сыр.

Посмотрите, как приготовить оладьи из кабачков по турецкому рецепту на нашем сайте.

выпечка
простыерецепты
быстрыерецепты
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
десерты
Анастасия Фомина
А. Фомина
