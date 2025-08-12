Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Готовим оладьи из кабачков по турецкому рецепту: с паприкой и зеленью!

Оладьи из кабачков: простой рецепт Оладьи из кабачков: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Турки называют это блюдо «мюджвер» — оно подается как закуска или легкий ужин. Кабачки, паприка, зелень, немного сыра — и все это обжаривается до золотистой корочки. А сверху — густой йогурт с чесноком. Вкусно даже холодным!

Натрите два небольших кабачка крупно, посолите и отложите на 10 минут, затем отожмите из них лишнюю жидкость. Куриное яйцо разбейте в миску, всыпьте к нему 2 ст. л. муки, положите 50 г феты или брынзы (можно взять другой мягкий сыр), половину мелко нарезанного пучка петрушки, зеленый лук по вкусу и 1 ч. л. сладкой паприки. Можно добавить щепотку черного перца и немного сушеной мяты — она придаст восточный аромат.

Тесто должно выйти густым. Жарить будем на подсолнечном или оливковом масле на сковороде. Кладите массу ложкой и жарьте с двух сторон, пока не подрумянится. Подавать советуем горячими с соусом из йогурта и чеснока — можно прямо сверху или отдельно в пиале.

  • Совет: чтобы оладьи были пышными, можно добавить щепотку разрыхлителя в тесто.

Задумываетесь, куда еще деть кабачки? Попробуйте замариновать их по нашему рецепту.

Анастасия Фомина
А. Фомина
