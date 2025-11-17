Теплый салат «Одна дома»: быстро, вкусно и сытно. Готово за 20 минут!

Этот вкусный салат с говядиной и обжаренными овощами вы приготовите всего за 20 минут. Он получается вкусным, сытным и при этом не слишком калорийным. Секрет кроется в ароматизированном масле и быстром обжаривании всех компонентов на сковороде-гриль.

Сначала подготовьте ароматизированное оливковое масло, которое придаст салату изюминку. Для этого мелко измельчите 10 листиков свежей мяты и нарежьте ломтиками 3 зубчика чеснока. Залейте мяту и чеснок 3 столовыми ложками оливкового масла и оставьте настояться.

Далее займитесь овощами: 1 крупный клубень картошки как следует промойте и нарежьте тоненькими ломтиками, капусту нарежьте крупными ломтями, а 1 репчатую луковицу нарежьте колечками. Все овощи обжарьте на сковороде-гриль до красивых полосочек, посолите и заправьте готовым маслом.

Затем подготовьте 200 г говядины: нарежьте ее тонкими ломтиками, замаринуйте в одной столовой ложке оливкового масла, соли и ваших любимых приправах для мяса.

Обжарьте говядину на раскаленной сковороде-гриль в течение пары минут, пока она не покроется румяной корочкой. Выложите ломтики мяса прямо на теплые овощи. Теплый салат готов — наслаждайтесь ужином!

