Британия ужесточит правила для мигрантов

Правительство Великобритании опубликовало план ужесточения миграционной политики, согласно которому срок получения права на постоянное проживание для просителей убежища увеличится с 5 до 20 лет. Документ подписан премьер-министром Киром Стармером и главой МВД Шабаной Махмуд.
Одновременно сокращается первоначальный срок пребывания с пяти до двух с половиной лет. Для мигрантов из безопасных стран возможность оставаться в Великобритании исключается. По информации The Times, вводятся визовые ограничения для государств, отказывающихся принимать обратно своих граждан.
В материале говорится, что правительство также ограничит использование статьи 8 Европейской конвенции по правам человека для затягивания депортаций. У нелегальных мигрантов смогут изымать ценные вещи, не соответствующие их статусу. Также планируется ускорение процедур рассмотрения апелляций.
Ранее сообщалось, что власти Швейцарии с 1 ноября ограничили предоставление защитного статуса S для украинских беженцев. По новым правилам право на пребывание и государственную помощь получат только те, кто проживал на территориях, находящихся непосредственно в зоне конфликта.