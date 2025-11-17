Британия ужесточит правила для мигрантов Правительство Великобритании увеличит срок получения статуса беженца до 20 лет

Правительство Великобритании опубликовало план ужесточения миграционной политики, согласно которому срок получения права на постоянное проживание для просителей убежища увеличится с 5 до 20 лет. Документ подписан премьер-министром Киром Стармером и главой МВД Шабаной Махмуд.

Одновременно сокращается первоначальный срок пребывания с пяти до двух с половиной лет. Для мигрантов из безопасных стран возможность оставаться в Великобритании исключается. По информации The Times, вводятся визовые ограничения для государств, отказывающихся принимать обратно своих граждан.

В материале говорится, что правительство также ограничит использование статьи 8 Европейской конвенции по правам человека для затягивания депортаций. У нелегальных мигрантов смогут изымать ценные вещи, не соответствующие их статусу. Также планируется ускорение процедур рассмотрения апелляций.

Ранее сообщалось, что власти Швейцарии с 1 ноября ограничили предоставление защитного статуса S для украинских беженцев. По новым правилам право на пребывание и государственную помощь получат только те, кто проживал на территориях, находящихся непосредственно в зоне конфликта.