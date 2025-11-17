Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 21:44

Британия ужесточит правила для мигрантов

Правительство Великобритании увеличит срок получения статуса беженца до 20 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Правительство Великобритании опубликовало план ужесточения миграционной политики, согласно которому срок получения права на постоянное проживание для просителей убежища увеличится с 5 до 20 лет. Документ подписан премьер-министром Киром Стармером и главой МВД Шабаной Махмуд.

Одновременно сокращается первоначальный срок пребывания с пяти до двух с половиной лет. Для мигрантов из безопасных стран возможность оставаться в Великобритании исключается. По информации The Times, вводятся визовые ограничения для государств, отказывающихся принимать обратно своих граждан.

В материале говорится, что правительство также ограничит использование статьи 8 Европейской конвенции по правам человека для затягивания депортаций. У нелегальных мигрантов смогут изымать ценные вещи, не соответствующие их статусу. Также планируется ускорение процедур рассмотрения апелляций.

Ранее сообщалось, что власти Швейцарии с 1 ноября ограничили предоставление защитного статуса S для украинских беженцев. По новым правилам право на пребывание и государственную помощь получат только те, кто проживал на территориях, находящихся непосредственно в зоне конфликта.

Великобритания
мигранты
визы
сроки
планы
