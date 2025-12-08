Много вишни, мало теста: пирог из замороженных ягод, который сражает наповал своей сочностью

Много вишни, мало теста: пирог из замороженных ягод, который сражает наповал своей сочностью

Этот пирог из замороженных ягод сражает наповал своей сочностью. Идеален для тех, кто ценит в выпечке в первую очередь начинку! В нем много вишни, мало теста.

Вкус этого пирога — настоящая симфония: тонкий слой нежнейшего воздушного теста контрастирует с сочной кисло-сладкой вишней, которая при выпекании дает обильный сок, пропитывая основу. Благодаря замороженным ягодам пирог получается невероятно сочным, а небольшое количество теста делает его легким.

Вам понадобится: 500 г замороженной вишни, 2 яйца, 100 г сахара, 100 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 100 мл кефира, щепотка ванилина. Вишню не размораживайте — это сохранит ее форму и сок. Взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте кефир, муку с разрыхлителем и аккуратно перемешайте. В форму выложите вишню, равномерно распределите тесто ложкой — оно должно лишь слегка покрывать ягоды. Выпекайте 30–35 минут при 180°C до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить порционный «Наполеон» — готовлю на все праздники: простой рецепт, а комплиментов собирает кучу.