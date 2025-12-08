ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 15:32

Много вишни, мало теста: пирог из замороженных ягод, который сражает наповал своей сочностью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот пирог из замороженных ягод сражает наповал своей сочностью. Идеален для тех, кто ценит в выпечке в первую очередь начинку! В нем много вишни, мало теста.

Вкус этого пирога — настоящая симфония: тонкий слой нежнейшего воздушного теста контрастирует с сочной кисло-сладкой вишней, которая при выпекании дает обильный сок, пропитывая основу. Благодаря замороженным ягодам пирог получается невероятно сочным, а небольшое количество теста делает его легким.

Вам понадобится: 500 г замороженной вишни, 2 яйца, 100 г сахара, 100 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 100 мл кефира, щепотка ванилина. Вишню не размораживайте — это сохранит ее форму и сок. Взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте кефир, муку с разрыхлителем и аккуратно перемешайте. В форму выложите вишню, равномерно распределите тесто ложкой — оно должно лишь слегка покрывать ягоды. Выпекайте 30–35 минут при 180°C до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить порционный «Наполеон» — готовлю на все праздники: простой рецепт, а комплиментов собирает кучу.

Проверено редакцией
Читайте также
В стакан кефира — соду, и ждем, пока зашипит: рецепт самого вкусного кекса — тесто тает во рту. Идеально для зимнего чаепития
Общество
В стакан кефира — соду, и ждем, пока зашипит: рецепт самого вкусного кекса — тесто тает во рту. Идеально для зимнего чаепития
Этот пирог с легкостью заменит торт: ароматный, пропитанный молоком бисквит в сочетании с конфи
Общество
Этот пирог с легкостью заменит торт: ароматный, пропитанный молоком бисквит в сочетании с конфи
Изумительная закуска на стол: тарталетки с сыром и грушей
Семья и жизнь
Изумительная закуска на стол: тарталетки с сыром и грушей
Беру чипсы и плавленый сыр — канапе отдыхают! Готовлю хрустящие лодочки с кукурузой: фуршетная закуска за 5 минут.
Общество
Беру чипсы и плавленый сыр — канапе отдыхают! Готовлю хрустящие лодочки с кукурузой: фуршетная закуска за 5 минут.
Офтальмолог раскрыла, полезна ли на самом деле черника для глаз
Здоровье/красота
Офтальмолог раскрыла, полезна ли на самом деле черника для глаз
пироги
рецепты
ягоды
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пассажиры рейса Шанхай — Москва массово отравились после обеда на борту
Раскрыта новая схема обмана жильцов застройщиками
Калининградец отдал деньги мошенникам после сообщения о победе в конкурсе
Названо число погибших на Украине датчан
Бизнесмен попался на фейковой благотворительности и эксплуатации людей
Блогер засунула сына в вакуумный пакет, откачала воздух и засняла на видео
«Шарились по домам»: бойцы ВСУ чуть не умерли от голода в Димитрове
Sky News Australia обвинили в пропаганде ненависти к русским
Бурятский школьник спас взрослого соседа от пожара
SEVILLE из Artik&Asti рассказала о новом рекорде группы
Россия поставила СПГ в Китай в обход санкций
Почему люди насильно отправляют родственников в рехабы, как не попасть туда
В Чечне объявлен режим беспилотной опасности
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новым посланием
Юрист ответил, помогут ли Долиной обвинения в неосмотрительности Лурье
Суд наказал иностранца за дискредитацию ВС России в эфире радиостанции
Wildberries ответил на претензию Aurus о продаже одежды
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения
Изумительная закуска на стол: тарталетки с сыром и грушей
В ГД ответили, хватит ли у ЕС сил вести военный конфликт с Россией без США
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Общество

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.