27 октября 2025 в 20:07

Рецепт манника с маком: готовим вкусный пирог к чаю

Рецепт манника Рецепт манника Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Несмотря на обилие тортов в магазинах и сложных рецептов в интернете, иногда хочется приготовить к чаю что-то простое, но вкусное. Сегодня поделимся рецептом манника с маком.

Ингредиенты:

  • куриные яйца — 4 шт.;
  • сметана 20% — 1 ст.;
  • сахар — 1 ст.;
  • мука — 1 ст.;
  • манная крупа — ½ ст.;
  • мак — 1 ст.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • сливочное масло — 20 г;
  • ванилин — на кончике ножа;
  • сахарная пудра — 3 ч. л.

В миске смешать яйца, сметану, сахар, разрыхлитель, ванилин. Взбить миксером. Просеять муку и добавить в тесто. Мак замочить в горячей воде на 15 минут, затем откинуть на сито и дать воде стечь. Сливочное масло растопить в микроволновке или на водяной бане. Всыпать в тесто мак, манную крупу и влить масло, еще раз перемешать.

Форму смазать небольшим количеством масла, вылить тесто и дать ему постоять около 30 минут, чтобы вышел воздух. Затем поставить в разогретую духовку на 45 минут. Перед подачей на стол посыпать манник сахарной пудрой.

Ранее мы поделились рецептом сорбета.

десерты
кулинария
пироги
рецепты
сладости
Екатерина Метелева
Е. Метелева
