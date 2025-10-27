Рецепт манника с маком: готовим вкусный пирог к чаю

Несмотря на обилие тортов в магазинах и сложных рецептов в интернете, иногда хочется приготовить к чаю что-то простое, но вкусное. Сегодня поделимся рецептом манника с маком.

Ингредиенты:

куриные яйца — 4 шт.;

сметана 20% — 1 ст.;

сахар — 1 ст.;

мука — 1 ст.;

манная крупа — ½ ст.;

мак — 1 ст.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сливочное масло — 20 г;

ванилин — на кончике ножа;

сахарная пудра — 3 ч. л.

В миске смешать яйца, сметану, сахар, разрыхлитель, ванилин. Взбить миксером. Просеять муку и добавить в тесто. Мак замочить в горячей воде на 15 минут, затем откинуть на сито и дать воде стечь. Сливочное масло растопить в микроволновке или на водяной бане. Всыпать в тесто мак, манную крупу и влить масло, еще раз перемешать.

Форму смазать небольшим количеством масла, вылить тесто и дать ему постоять около 30 минут, чтобы вышел воздух. Затем поставить в разогретую духовку на 45 минут. Перед подачей на стол посыпать манник сахарной пудрой.

