Рецепт манника с маком: готовим вкусный пирог к чаю

Несмотря на обилие тортов в магазинах и сложных рецептов в интернете, иногда хочется приготовить к чаю что-то простое, но вкусное. Сегодня поделимся рецептом манника с маком.
Ингредиенты:
- куриные яйца — 4 шт.;
- сметана 20% — 1 ст.;
- сахар — 1 ст.;
- мука — 1 ст.;
- манная крупа — ½ ст.;
- мак — 1 ст.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- сливочное масло — 20 г;
- ванилин — на кончике ножа;
- сахарная пудра — 3 ч. л.
В миске смешать яйца, сметану, сахар, разрыхлитель, ванилин. Взбить миксером. Просеять муку и добавить в тесто. Мак замочить в горячей воде на 15 минут, затем откинуть на сито и дать воде стечь. Сливочное масло растопить в микроволновке или на водяной бане. Всыпать в тесто мак, манную крупу и влить масло, еще раз перемешать.
Форму смазать небольшим количеством масла, вылить тесто и дать ему постоять около 30 минут, чтобы вышел воздух. Затем поставить в разогретую духовку на 45 минут. Перед подачей на стол посыпать манник сахарной пудрой.
