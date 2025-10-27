Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 20:30

Пальчики оближешь! Баклажаны по-восточному с тающим медовым соусом

Вам понадобится два крупных удлиненных баклажана. Наколите их кожуру вилкой и запеките в духовке при 180 градусах до мягкости. Очистите от кожицы, оставив хвостик. Для соуса смешайте половину стакана густого меда (примерно 120 мл), 3 столовые ложки оливкового масла, 1 чайную ложку сумаха и 0,5 чайной ложки смеси заатар. Аккуратно выложите баклажаны в сотейник и, поливая этим соусом, томите на самом маленьком огне под крышкой около 20 минут. Снимите с огня и дайте остыть прямо в сотейнике. Подавайте на подушке из 200 г зерненого творога, украсив щепоткой сушеной мяты и одной чайной ложкой черного кунжута.

