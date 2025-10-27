Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 16:31

Армения пригласила Алиева и Эрдогана на саммит в 2026 году

Власти Армении пригласили Алиева и Эрдогана на саммит Европейского сообщества

Ильхам Алиев, Реджеп Тайип Эрдоган Ильхам Алиев, Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Армении пригласили президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана на саммит Европейского политического сообщества, сообщил МИД республики. Мероприятие пройдет в мае 2026 года в Ереване, передает ТАСС.

Мы пригласили Азербайджан и Турцию принять участие в саммите на самом высоком уровне и в настоящее время ведем ее документирование, — уточнил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Европейское политическое сообщество является межправительственной организацией, которая учреждена для политических и стратегических дискуссий о будущем Европы. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать его в мае 2022 года.

Ранее Алиев подтвердил, что между Арменией и Азербайджаном наступил этап мира. Президент республики отметил, как обе страны показали высокий уровень политической воли.

Армения, в свою очередь, подтвердила готовность с 27 октября обеспечить транзит грузовиков из Турции в Азербайджан и обратно. Премьер-министр Никол Пашинян назвал решение Баку снять ограничения историческим.

Армения
Азербайджан
МИД
саммиты
Турция
Реджеп Эрдоган
Ильхам Алиев
