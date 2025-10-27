Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 14:25

Армения сделала шаг навстречу Азербайджану в вопросе транзита грузовиков

Пашинян: Армения готова обеспечивать транзит грузовиков из Турции в Азербайджан

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency

Ереван готов с 27 октября обеспечить транзит грузовиков из Турции в Азербайджан и обратно, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, которые приводит ТАСС, решение Баку снять ограничения стало историческим.

В ответ Армения готова с сегодняшнего дня обеспечить транзитные грузоперевозки автомобильным транспортом из Турции в Азербайджан и обратно, поскольку в настоящее время у нас доступна только данная инфраструктура, — подчеркнул Пашинян.

Премьер назвал мир между Ереваном и Баку уже свершившимся фактом. В этой связи, убежден Пашинян, обе страны должны научиться жить в этой реальности. Политик призвал заботиться о мире, в том числе на грядущих парламентских выборах. Обратный результат, полагает Пашинян, приведет к скатыванию Армении в конфликт и превращению страны в форпост.

Ранее премьер Армении поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за полное снятие запрета на транзит грузов в республику через территорию соседней страны. Пашинян подчеркнул, что Баку сделал важный шаг.

