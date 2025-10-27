Квашеная капуста по-грузински: кавказский рецепт на зиму

Семья и жизнь

Квашеная капуста — это традиционное блюдо, но по-грузински она приобретает новую яркость благодаря чесноку, перцу и специям. Этот рецепт позволит вам приготовить аппетитную и пряную закуску, которая будет отличным дополнением к любому столу.

Ингредиенты

Капуста белокочанная — 2 кг

Свекла — 1 крупная

Морковка — 2 шт.

Зубчики чеснока — 5 шт.

Острый перец — 1–2 шт.

Петрушка — пучок

Лавровый лист — 2–3 шт.

Вода питьевая — 1,5 л

Соль пищевая поваренная — 2 ст. л.

Сахарный песок — 1 ст. л.

Уксус 9% — 100 мл

Душистый перец — 6–8 горошин

Пошаговый рецепт

Капусту нашинкуйте крупными кусками. Свеклу и морковь нарежьте тонкими ломтиками или брусочками. Чеснок и острый перец порежьте тонкими пластинками.

Выложите слоями капусту, свеклу, морковь, чеснок и острый перец в стерилизованную банку. Между слоями добавляйте лавровый лист и душистый перец.

В кастрюле закипятите воду, добавьте соль, сахар и уксус. Залейте получившимся маринадом овощи в банке, накройте крышкой и оставьте на несколько дней при комнатной температуре для брожения.

Через 3–5 дней закуска будет готова. Подавать капусту по-грузински можно как самостоятельную закуску или как гарнир к мясу.

Секреты приготовления:

Свекла придает не только красивый цвет капусте, но и слегка сладковатый привкус, балансируя остроту;

Количество острого перца можно варьировать по вкусу. Для более пикантного варианта можно использовать перец чили;

Не забывайте проверять банку каждый день и следить за процессом брожения. Важно не передержать капусту, чтобы она не стала слишком кислой.

Делимся полезной информацией о квашеной капусте по-грузински:

калорийность — около 35 ккал на 100 г;

время приготовления — 3–5 дней.

