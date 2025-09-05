Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Шарлотка — это классический яблочный пирог, который пользуется большой популярностью благодаря своей простоте. Но чтобы шарлотка вышла не просто вкусной, а действительно воздушной и очень пышной, важно соблюдать несколько ключевых моментов при приготовлении. Рассказываем, что следует делать в этом рецепте.

Ингредиенты

Куриные яйца — 4 шт.

Сахарный песок — 200 г

Мука пшеничная хлебопекарная — 200 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Яблоки (советуем брать кисло-сладкие) — 3–4 шт.

Ванильный сахар — по вкусу

Сливочное масло — пойдет на смазывания формы

Пошаговый рецепт приготовления

Начните с основного: взбейте вместе яйца и сахарный песок. Чтобы шарлотка вышла по-настоящему пышной, важно взбивать ингредиенты не менее 5–7 минут на самой большой скорости вашего миксера. Тогда получившаяся белая масса сильно увеличится в объеме. Хлебопекарную муку и разрыхлитель просейте вместе, вмешайте к массе. Делайте это постепенно и аккуратно, чтобы тесто оставалось воздушным. Очистите яблоки от кожуры, удалите серединку с семечками и нарежьте их небольшими дольками. Плоды можно слегка присыпать корицей или ванильным сахаром для аромата. Отправьте часть теста в заранее смазанную маслом емкость, затем разложите слой яблок и полейте оставшимся тестом. Духовку прогрейте до 180 градусов, отправьте туда форму с шарлоткой. Пеките пирог полчаса или чуть больше, пока он не станет красивого золотистого цвета. Проверить, готово ли блюдо, можно с помощью зубочистки или деревянной палочки. Важно, чтобы из теста она выходила сухой. Можете присыпать пирог сверху сахарной пудрой при подаче.

