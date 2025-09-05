Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 09:02

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт, секреты приготовления Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт, секреты приготовления Фото: Shutterstock/Fotodom

Шарлотка — это классический яблочный пирог, который пользуется большой популярностью благодаря своей простоте. Но чтобы шарлотка вышла не просто вкусной, а действительно воздушной и очень пышной, важно соблюдать несколько ключевых моментов при приготовлении. Рассказываем, что следует делать в этом рецепте.

Ингредиенты

  • Куриные яйца — 4 шт.
  • Сахарный песок — 200 г
  • Мука пшеничная хлебопекарная — 200 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Яблоки (советуем брать кисло-сладкие) — 3–4 шт.
  • Ванильный сахар — по вкусу
  • Сливочное масло — пойдет на смазывания формы

Пошаговый рецепт приготовления

Начните с основного: взбейте вместе яйца и сахарный песок. Чтобы шарлотка вышла по-настоящему пышной, важно взбивать ингредиенты не менее 5–7 минут на самой большой скорости вашего миксера. Тогда получившаяся белая масса сильно увеличится в объеме. Хлебопекарную муку и разрыхлитель просейте вместе, вмешайте к массе. Делайте это постепенно и аккуратно, чтобы тесто оставалось воздушным. Очистите яблоки от кожуры, удалите серединку с семечками и нарежьте их небольшими дольками. Плоды можно слегка присыпать корицей или ванильным сахаром для аромата. Отправьте часть теста в заранее смазанную маслом емкость, затем разложите слой яблок и полейте оставшимся тестом. Духовку прогрейте до 180 градусов, отправьте туда форму с шарлоткой. Пеките пирог полчаса или чуть больше, пока он не станет красивого золотистого цвета. Проверить, готово ли блюдо, можно с помощью зубочистки или деревянной палочки. Важно, чтобы из теста она выходила сухой. Можете присыпать пирог сверху сахарной пудрой при подаче.

Ранее мы рассказывали, как приготовить сладкий омлет драчену.

блюда
еда
кулинария
кухня
продукты
рецепт
рецепты
шарлотка
яблоки
Анастасия Фомина
А. Фомина
