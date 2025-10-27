Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 21:25

«Зона убийства»: на Западе заметили смену характера боевых действий в ДНР

Sky News: около Красноармейска появилась «зона убийства» ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Характер боевых действий принципиально изменился около Красноармейска (Покровска) в Донецкой Народной Республике, сообщает Sky News. По информации телеканала, традиционная линия фронта с окопами и позиционной обороной фактически исчезла, уступив место обширной «зоне убийства» — пространству, где дроны-камикадзе охотятся за любой техникой и живой силой, а немногочисленные группы солдат вынуждены укрываться в руинах и воронках. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Корреспонденты наблюдали за ходом боя из современного командного пункта ВСУ. Прямо во время их репортажа вражеский FPV-дрон поразил украинский танк, после чего уцелевшим членам экипажа пришлось прорываться под непрерывными атаками беспилотников.

В репортаже также детально описывается сложная восьмичасовая операция по эвакуации тяжелораненого солдата с применением наземного робота-транспортера. Журналисты пришли к выводу, что конфликт вступил в новую фазу, где традиционная бронетехника становится уязвимой мишенью, а преимущество определяют технологическое превосходство, адаптивность и квалификация операторов беспилотников.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что командующим группировками ВС РФ необходимо продолжить выполнять задачи спецоперации в соответствии с замыслом, разработанным Генштабом. Он также указал на успехи в районе Красноармейска, Димитрова и Купянска, где удалось взять в кольцо крупные силы ВСУ.

