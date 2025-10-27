Блогерша сожгла паспорт на камеру и получила реальный срок Суд приговорил блогершу к двум годам колонии за сожжение российского паспорта

Октябрьский районный суд вынес приговор блогерше из Санкт-Петербурга, которая сожгла свой российский паспорт и записала это на камеру, передает телеканал «78». Девушка была приговорена к двум годам лишения свободы в колонии.

Хотела бы извиниться перед всеми гражданами РФ. Не хотела разжигать конфликт. Хочу вернуться в родной город и быть волонтером, — сказала девушка.

Ранее участвующий в СВО ирландский доброволец Эйден Миннис отказался от гражданства Великобритании в поддержку России и на камеру сжег свой паспорт. Выразить солидарность со страной он решил, находясь на передовой.

