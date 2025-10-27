Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 21:24

Блогерша сожгла паспорт на камеру и получила реальный срок

Суд приговорил блогершу к двум годам колонии за сожжение российского паспорта

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Октябрьский районный суд вынес приговор блогерше из Санкт-Петербурга, которая сожгла свой российский паспорт и записала это на камеру, передает телеканал «78». Девушка была приговорена к двум годам лишения свободы в колонии.

Хотела бы извиниться перед всеми гражданами РФ. Не хотела разжигать конфликт. Хочу вернуться в родной город и быть волонтером, — сказала девушка.

Ранее участвующий в СВО ирландский доброволец Эйден Миннис отказался от гражданства Великобритании в поддержку России и на камеру сжег свой паспорт. Выразить солидарность со страной он решил, находясь на передовой.

До этого Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу четырех фигурантов уголовного дела о нападении на футболиста «Зенита» Андрея Мостового и похищении бизнесмена Сергея Селегеня. Мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца избрана в отношении Артема Мирошина, Александра Павлова, Алишера Худайкулова и Алексея Яковлева.

Кроме того, суд приговорил четырех обвиняемых в похищении итальянского предпринимателя Стефано Гуидотти к срокам от девяти до 11 лет колонии. Их признали виновными по статьям о похищении человека и вооруженном разбое, совершенных летом прошлого года в центре Москвы.

Санкт-Петербург
суды
паспорта
блогеры
