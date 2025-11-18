В Минтрансе раскрыли судьбу Lada Kalina, на которой ездил Владимир Путин

В Минтрансе раскрыли судьбу Lada Kalina, на которой ездил Владимир Путин Глава Минтранса Никитин рассказал о судьбе Lada Kalina, на которой ездил Путин

Автомобиль Lada Kalina, на котором президент России Владимир Путин совершил поездку от Хабаровска до Читы в 2010 году, был подарен одному из рабочих, сообщил министр транспорта Андрей Никитин в интервью «Комсомольской правде». Впоследствии автомобиль стал символическим талисманом дорожной отрасли.

Lada Kalina президент подарил одному из рабочих. Она ездила 15 лет, сменила много владельцев, а потом ее выкупили назад сибирские дорожники. Эта машина президента стала своеобразным талисманом качественного дорожного строительства, — сказал Никитин.

Он отметил, что трасса, по которой Путин совершил свою знаменитую поездку, уже давно соответствует высоким стандартам содержания. Министр также затронул вопрос состояния дорожной сети страны в целом.

По его словам, 85% опорной сети автомобильных дорог России должно поддерживаться в надлежащем качестве. Никитин подчеркнул, что для достижения этой цели уже выделено необходимое финансирование.

Ранее стало известно, что загадочной персоной, которой президент России «дал пять» во время представления в Большом театре, оказался известный российский дирижер и гендиректор театра Валерий Гергиев. Как рассказал артист, звуки музыки и хорошее настроение объединили в тот момент всех.