Суд принял решение в отношении напавших на футболиста «Зенита» Суд арестовал на два месяца напавшего на футболиста Мостового

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу четырех фигурантов уголовного дела о нападении на футболиста «Зенита» Андрея Мостового и похищении бизнесмена Сергея Селегеня, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца избрана в отношении Артема Мирошина, Александра Павлова, Алишера Худайкулова и Алексея Яковлева.

Суд постановил: ходатайство следователя <...> удовлетворить, избрать в отношении Мирошина, Павлова, Худайкулова и Яковлева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — по 25 декабря, — говорится в материале.

Ранее в Санкт-Петербурге произошла попытка похищения полузащитника «Зенита». Инцидент случился у супермаркета на Вязовой улице, где неизвестные в масках попытались насильно посадить футболиста в микроавтобус. Спортсмену удалось оказать сопротивление и покинуть место происшествия. После этого он обратился в полицию, сотрудники которой установили данные автомобиля каршеринга и личность водителя. Расследование выявило наличие целевого заказа на футболиста с приложенной фотографией.

Позже стало известно, что попытка похищения Мостового была предотвращена случайным прохожим. Неизвестный мужчина вмешался в момент, когда преступники пытались насильно поместить футболиста в автомобиль, после чего злоумышленники скрылись.