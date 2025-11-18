Раскрыты сроки возврата уплаченного налога на доходы

Граждане России имеют право на возврат налога на доходы за период с 2022 по 2024 год, заявил NEWS.ru депутат Государственной думы Никита Чаплин. По его словам, подача документации на получение средств может осуществляться в течение всего календарного года.

Важно понимать, что у граждан есть достаточно времени, чтобы воспользоваться своим правом. Если вы получаете вычет исключительно для возврата денег, а не для отчета о доходах, то подать заявление можно в течение всего года. Однако следует помнить, что вернуть налог можно только за три предыдущих года. То есть в 2025 году можно будет заявить о своих правах на вычеты за 2024, 2023 и 2022 годы, — поделился Чаплин.

Юрист Анастасия Белоглазова сообщила, что с 2025 года в России изменится система подоходного налога. По ее словам, при доходе от 200 тыс. рублей будет введена прогрессивная пятиступенчатая шкала налогообложения — чем выше ваш заработок, тем больше процент налога вы будете платить государству.

Адвокат Мария Ярмуш ранее заявила, что максимальная сумма, с которой можно получить налоговый вычет в размере 13% за лечение зубов, не превышает 150 тыс. рублей. По ее словам, важно, чтобы услуги были оказаны в лицензированной клинике.