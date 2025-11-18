Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 03:20

Раскрыты сроки возврата уплаченного налога на доходы

Депутат Чаплин: россияне вправе вернуть налог на доходы за 2022–2024 годы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Граждане России имеют право на возврат налога на доходы за период с 2022 по 2024 год, заявил NEWS.ru депутат Государственной думы Никита Чаплин. По его словам, подача документации на получение средств может осуществляться в течение всего календарного года.

Важно понимать, что у граждан есть достаточно времени, чтобы воспользоваться своим правом. Если вы получаете вычет исключительно для возврата денег, а не для отчета о доходах, то подать заявление можно в течение всего года. Однако следует помнить, что вернуть налог можно только за три предыдущих года. То есть в 2025 году можно будет заявить о своих правах на вычеты за 2024, 2023 и 2022 годы, — поделился Чаплин.

Юрист Анастасия Белоглазова сообщила, что с 2025 года в России изменится система подоходного налога. По ее словам, при доходе от 200 тыс. рублей будет введена прогрессивная пятиступенчатая шкала налогообложения — чем выше ваш заработок, тем больше процент налога вы будете платить государству.

Адвокат Мария Ярмуш ранее заявила, что максимальная сумма, с которой можно получить налоговый вычет в размере 13% за лечение зубов, не превышает 150 тыс. рублей. По ее словам, важно, чтобы услуги были оказаны в лицензированной клинике.

налоги
россияне
вычеты
депутаты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Баснословные доходы, дворец в США, личная жизнь: где сейчас Елена Малышева
Стилист рассказала, как защитить волосы в холодное время года
Возрождение РФ, разумный ИИ, миграция: что предсказала Ванга на 2026 год
Госдеп объяснил, будут ли билеты на ЧМ по футболу гарантией выдачи виз США
Названа предварительная дата проведения прямой линии Путина
Российская сторона высказала недоверие резолюции США по Газе
В Минтрансе раскрыли судьбу Lada Kalina, на которой ездил Владимир Путин
Врач объяснила, почему навязчивая ревность разрушает отношения
Москвичам пообещали рекордно высокую температуру
Фаза Луны сегодня, 18 ноября: отменяем свадьбу, планируем стирку и диету
Раскрыты сроки возврата уплаченного налога на доходы
СБ ООН принял решение по «ближневосточной» резолюции США
Стало известно об успешном штурме ВС России города в ДНР
Обаме светит тюрьма: за что его могут посадить, сдаст ли Мишель мужа
Названы лайфхаки для преодоления страха публичных выступлений
Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Мясников объяснил, как распознать неграмотного врача
По делу о незаконном финансировании Макрона в Париже прошли обыски
Пользователи двух сотовых операторов сообщили о внезапной работе YouTube
Российский ученый создал новую технологию распознавания движений
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.