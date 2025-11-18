Госдеп объяснил, будут ли билеты на ЧМ по футболу гарантией выдачи виз США

Наличие билета на чемпионат мира по футболу 2026 года не гарантирует болельщикам получение американской визы, заявил госсекретарь США Марко Рубио во время заседания рабочей группы по подготовке к турниру. Он пояснил, что все заявители будут проходить стандартную процедуру проверки.

Единственное отличие таких заявителей от остальных обращающихся за визой США иностранцев заключается в том, что мы вас поставим в начало очереди, — пояснил Рубио.

Госсекретарь призвал желающих посетить чемпионат мира заблаговременно обращаться за визами, отметив, что срок ожидания собеседования составляет от шести до восьми недель.

Президент США Дональд Трамп, присутствовавший на заседании, подтвердил, что консульские службы будут рассматривать заявления болельщиков в приоритетном порядке. Он также сообщил об успехах администрации в сокращении визовых сроков ожидания до 60 дней для большинства стран.

