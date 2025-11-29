День матери
29 ноября 2025 в 01:14

Молодой австралиец обогнал звезд «Формулы-1» в квалификации на чемпионат

Пиастри занял первое место в квалификации «Формулы-1» в Катаре

Оскар Пиастри
Австралийский гонщик Оскар Пиастри одержал победу в квалификации к спринтерской гонке «Формулы-1» в Катаре. Представитель команды «Макларен» показал лучшее время круга — 1 минута 20,055 секунды.

Вторую позицию занял британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, уступивший 0,032 секунды. Третье место досталось партнеру Пиастри по команде Ландо Норрису с отставанием 0,230 секунды.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон не смог преодолеть первый этап квалификации. Спринтерская гонка этапа «Формулы-1» состоится 29 ноября в 17:00 по мск.

Ранее Хэмилтон получил официальное предупреждение от стюардов Гран-при Бразилии за нарушение правил в зоне действия двойных желтых флагов. Инцидент произошел во время второго сегмента спринт-квалификации «Формулы-1», когда пилот «Феррари» недостаточно снизил скорость при проезде мимо остановившегося автомобиля его напарника Шарля Леклера.

До этого британский пилот команды «Макларен» Ландо Норрис показал лучшее время в первой свободной практике на этапе «Формулы-1» в Соединенных Штатах. Тренировочные заезды состоялись на трассе в Остине в рамках 19-го тура мирового чемпионата. Норрис продемонстрировал результат 1 минута 33,294 секунды, опередив немецкого гонщика «Кик Заубер» Нико Хюлькенберга на 0,255 секунды.

