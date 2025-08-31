Назван победитель Гран-при Нидерландов «Формулы-1»

Австралийский пилот команды McLaren Оскар Пиастри стал победителем Гран-при Нидерландов «Формулы-1». Соревнования проходили на автодроме в Зандворте.

Разумеется, я рад! Мне удавалось контролировать ход гонки, когда это было нужно. <...> Я очень рад за команду и доволен тем, как мы отработали в этот уик-энд, — сказал Пиастри.

Второе место занял представитель Нидерландов Макс Ферстаппен, выступающий за Red Bull. Тройку лидеров замкнул француз Исак Хаджар из Racing Bulls. Следующий этап пройдет с 5 по 7 сентября в итальянской Монце.

Ранее во время квалификации Гран-при Нидерландов на трассе «Формулы-1» лиса едва не попала под болид Ferrari. Зверь успел перебежать трассу буквально за секунды до проезда пилота, продемонстрировав впечатляющую скорость и проворство. Инцидент не повлиял на ход соревнований. Отмечается, что в прошлом сезоне ящерица помешала гонкам в Сингапуре, а сурок — в Канаде.

До этого в Чехии болид «Формулы-1» был замечен на обычной трассе в потоке автомобилей. Очевидцы засняли, как машина на огромной скорости двигалась в сопровождении других суперкаров.