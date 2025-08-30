Лиса чуть не попала под колеса Ferrari во время «Формулы-1»

Во время квалификации Гран-при Нидерландов на трассе «Формулы-1» лиса едва не попала под болид Ferrari, сообщает The Sun. Зверь успел перебежать трассу буквально за секунды до проезда пилота, продемонстрировав впечатляющую скорость и проворство.

Инцидент не повлиял на ход соревнований. Отмечается, что в прошлом сезоне ящерица помешала гонкам в Сингапуре, а сурок — в Канаде.

Ранее в Чехии болид «Формулы-1» был замечен на обычной трассе в потоке автомобилей. Очевидцы засняли, как машина на огромной скорости двигалась в сопровождении других суперкаров. Ролик теперь завирусился в соцсетях и привлек внимание полиции, которая ищет неуловимого гонщика.

До этого в Вене полиция задержала 28-летнего россиянина, устроившего ночную погоню по улицам Леопольдштадта. Нарушитель проигнорировал требование об остановке, а в одном из районов едва не врезался в патрульную машину. Попытка скрыться пешком также провалилась: мужчину нашли в кустах и задержали. У него отсутствовали права и были неоплаченные штрафы.