14 августа 2025 в 09:57

В Вене задержали устроившего ночные гонки с полицией россиянина

Полиция Вены задержала гражданина России, который устроил ночную погоню в районе Леопольдштадт, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное управление полиции. Инцидент произошел в ночь на 13 августа, полицейские заметили автомобиль, нарушивший запрет на движение и помешавший проезду машины скорой помощи с работающими спецсигналами.

Когда полицейские попросили водителя остановиться, он ускорился, — уточнили полицейские.

В попытке скрыться от полиции 28-летний водитель совершил много административных нарушений и значительно превысил скорость. В ряде мест его скорость превышала 170 километров в час. В районе Хандельскай россиянин направил автомобиль на встречную патрульную машину и вынудил экипаж уйти от столкновения. В районе Кагранер Ангер задержанный резко остановился и попытался скрыться пешком, в машине осталась его 32-летняя спутница.

Во время преследования полицейские сделали предупредительные выстрелы в землю, не повредив имущество и не причинив никому вреда. В итоге мужчина был обнаружен в кустах и задержан. При обыске у россиянина нашли небольшие количества наркотических веществ. Позднее выяснилось, что у мужчины нет действительного водительского удостоверения, но имеются неоплаченные штрафы. Ему предъявлены обвинения. В настоящее время россиянин находится под стражей.

Ранее в МВД сообщили, что сотрудники ДПС во Владимирской области применили оружие для задержания четверых подростков, которые пытались уйти от погони на машине. Изначальная попытка правоохранителей остановить транспортное средство не увенчалась успехом, 14-летний автомобилист резко увеличил скорость и продолжил движение.

Австрия
погони
гонки
Вена
россияне
