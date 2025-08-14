В Вене задержали устроившего ночные гонки с полицией россиянина

Полиция Вены задержала гражданина России, который устроил ночную погоню в районе Леопольдштадт, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное управление полиции. Инцидент произошел в ночь на 13 августа, полицейские заметили автомобиль, нарушивший запрет на движение и помешавший проезду машины скорой помощи с работающими спецсигналами.

Когда полицейские попросили водителя остановиться, он ускорился, — уточнили полицейские.

В попытке скрыться от полиции 28-летний водитель совершил много административных нарушений и значительно превысил скорость. В ряде мест его скорость превышала 170 километров в час. В районе Хандельскай россиянин направил автомобиль на встречную патрульную машину и вынудил экипаж уйти от столкновения. В районе Кагранер Ангер задержанный резко остановился и попытался скрыться пешком, в машине осталась его 32-летняя спутница.

Во время преследования полицейские сделали предупредительные выстрелы в землю, не повредив имущество и не причинив никому вреда. В итоге мужчина был обнаружен в кустах и задержан. При обыске у россиянина нашли небольшие количества наркотических веществ. Позднее выяснилось, что у мужчины нет действительного водительского удостоверения, но имеются неоплаченные штрафы. Ему предъявлены обвинения. В настоящее время россиянин находится под стражей.

