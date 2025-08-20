Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 13:27

Болид «Формулы-1» промчался по обычной трассе и попал на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Чехии болид «Формулы-1» был замечен на обычной трассе в потоке автомобилей. Очевидцы засняли, как машина на огромной скорости двигалась в сопровождении других суперкаров. Ролик теперь завирусился в соцсетях и привлек внимание полиции, которая теперь ищет неуловимого гонщика, пишет Czech Radio.

Автомобиль заметили на автомагистрали D4 недалеко от Праги. Сотрудники полиции изучают видео с камер видеонаблюдения и проверяют номера сопровождающих автомобилей, попавших в кадр.

Гоночным автомобилям запрещено выезжать на дороги общего пользования, поскольку они не соответствуют требованиям безопасности. Аналогичный инцидент на этой же трассе произошел в 2019 году. Тогда полиция не смогла установить личность водителя из-за шлема. История повторилась и в 2022 году, но водителя так и не удалось найти.

Ранее в Вене полиция задержала 28-летнего россиянина, устроившего ночную погоню по улицам Леопольдштадта. Нарушитель проигнорировал требование об остановке, а в одном из районов едва не врезался в патрульную машину. Попытка скрыться пешком также провалилась: мужчину нашли в кустах и задержали. У него отсутствовали права и были неоплаченные штрафы.

