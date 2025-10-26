Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 11:20

Инстасамка опубликовала фото своего спорткара McLaren за 30 млн рублей

Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина) Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина) купила автомобиль McLaren 750S Spider. В своем Telegram-канале она уточнила, что приобрела спорткар за 30 млн рублей.

Наша новая малышечка. <…> Вижу в пабликах дезинформацию, что она стоит 17 млн [рублей]. Ребята, она стоит 30 миллионов, это Spider, — отметила артистка.

McLaren 750S Spider — суперкар, который может разгоняться до 100 километров в час примерно за 2,8 секунды. Корпус автомобиля построен на углепластиковом шасси, а его максимальная скорость превышает 330 километров в час.

Ранее стилист Николай Овечкин вернул 3 млн рублей Инстасамке, которые, по словам певицы, он взял на покупку костюмов для съемок клипа на песню BOSS. Инстасамка подчеркнула, что стилист возместил все убытки ей и ее команде, но добиться этого удалось лишь благодаря общественному резонансу.

Депутат Госдумы Виталий Милонов между тем призвал «отменить» Инстасамку в России. По его мнению, артистке также нужно запретить участие в политической и законотворческой деятельности.

