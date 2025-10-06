Каскадер попал под подозрение после эффектного «крушения» McLaren Разбившего автомобиль блогера-каскадера Чеботарева заподозрили в подставном ДТП

Блогера-каскадера Евгения Чеботарева из Ростова-на-Дону, который разбил McLaren в аварии, заподозрили в нарушении закона, передает Telegram-канал Baza. Пользователи Сети предположили, что ДТП могло быть подставным.

По данным канала, спорткар, управляемый опытным экстремалом, резко повернул в отбойник. Именно это вызвало вопросы и сомнения в правдивости случившегося.

Ранее сообщалось, что блогер потерял управление на мокрой дороге, из-за чего автомобиль столкнулся с дорожным знаком и разделительным заграждением. McLaren получил серьезные повреждения, автоинспекторы выясняют все обстоятельства происшествия.

