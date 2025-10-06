Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 16:19

Каскадер попал под подозрение после эффектного «крушения» McLaren

Разбившего автомобиль блогера-каскадера Чеботарева заподозрили в подставном ДТП

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Блогера-каскадера Евгения Чеботарева из Ростова-на-Дону, который разбил McLaren в аварии, заподозрили в нарушении закона, передает Telegram-канал Baza. Пользователи Сети предположили, что ДТП могло быть подставным.

По данным канала, спорткар, управляемый опытным экстремалом, резко повернул в отбойник. Именно это вызвало вопросы и сомнения в правдивости случившегося.

Ранее сообщалось, что блогер потерял управление на мокрой дороге, из-за чего автомобиль столкнулся с дорожным знаком и разделительным заграждением. McLaren получил серьезные повреждения, автоинспекторы выясняют все обстоятельства происшествия.

До этого в Сызранском районе Самарской области произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей: грузовиков DAF и Volvo, а также легковых автомобилей Chery и Kia. В результате столкновения пострадали восемь человек, включая троих несовершеннолетних. Среди пострадавших есть водители и пассажиры Volvo, Chery и Kia.

Кроме того, на улице Павла Андреева в Москве произошло столкновение автомобиля скорой помощи с пассажирским автобусом, в результате чего машина скорой перевернулась. Медики и спасатели прибыли на место происшествия, врачи скорой помощи получили травмы.

ДТП
Ростовская область
каскадеры
спорткары
