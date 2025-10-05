Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 09:33

Почти 10 человек пострадали в ДТП под Самарой

Восемь человек получили травмы при массовом ДТП в Самарской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Столкновение сразу четырех автомобилей произошло в Сызранском районе Самарской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и ЧС. В результате пострадали восемь человек, среди них трое несовершеннолетних. Участниками массового ДТП стали грузовики DAF и Volvo, а также легковые автомобили Chery и Kia.

[Произошло] столкновение четырех транспортных средств: фуры DAF и легкового автомобиля Chery (водитель и четыре пассажира, из них трое несовершеннолетних, пострадали), фуры Volvo и легкового автомобиля Kia (водитель и два пассажира пострадали). Пострадавших восемь человек, — говорится в сообщении.

Ранее в Тольятти произошло смертельное ДТП на Обводном шоссе. Автомобиль Infiniti, за рулем которого находился 23-летний мужчина, наехал на бетонные блоки. В результате столкновения погибли водитель и пассажиры 2006 и 2009 годов рождения.

Кроме того, в Тверской области произошло ДТП с участием машины скорой медицинской помощи и легкового автомобиля Hyundai. По предварительным данным, в результате аварии пострадали пять человек.

