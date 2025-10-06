Машина скорой перевернулась в Москве после столкновения с автобусом

В Москве автомобиль скорой помощи перевернулся в результате столкновения с пассажирским автобусом, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным канала, инцидент произошел на улице Павла Андреева.

На место прибыли медики и спасатели. Врачи машины скорой помощи получили травмы.

Ранее легковая машина и автомобиль скорой помощи столкнулись на Ленинградском проспекте в столице. В результате аварии пострадали три человека — два медика и водитель скорой.

До этого в Тольятти произошло смертельное ДТП на Обводном шоссе. Автомобиль Infiniti, за рулем которого находился 23-летний мужчина, наехал на бетонные блоки. В результате столкновения погибли водитель и пассажиры 2006 и 2009 года рождения. Как уточнили в региональной прокуратуре, в результате наезда на бетонные блоки автомобиль загорелся.

Кроме того, в Тверской области произошло ДТП с участием машины скорой медицинской помощи и легкового автомобиля Hyundai. По предварительным данным, в результате аварии пострадали пять человек.