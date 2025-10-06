Легковушка и машина скорой помощи столкнулись в Москве Три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Москве

Легковая машина и автомобиль скорой помощи столкнулись на Ленинградском проспекте в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Там отметили, что в результате аварии пострадали три человека — два медика и водитель скорой.

Предварительно, в 23:00 на Ленинградском проспекте в районе дома 40 произошло столкновение двух транспортных средств, за медпомощью обратились три человека, — сказал собеседник агентства.

Ранее в Тольятти произошло смертельное ДТП на Обводном шоссе. Автомобиль Infiniti, за рулем которого находился 23-летний мужчина, наехал на бетонные блоки. В результате столкновения погибли водитель и пассажиры 2006 и 2009 годов рождения.

Кроме того, в Тверской области произошло ДТП с участием машины скорой медицинской помощи и легкового автомобиля Hyundai. По предварительным данным, в результате аварии пострадали пять человек.

До этого легковой автомобиль загорелся в результате аварии на 23-м километре Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Судя по опубликованным кадрам, машина перекрыла значительную часть дороги, движение сильно затруднено.