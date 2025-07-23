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23 июля 2025 в 18:39

«Вчерашние клоуны»: Милонов взялся за Инстасамку

Депутат Милонов призвал отменить Инстасамку в России

Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Певицу Инстасамку (настоящее имя — Дарья Зотеева) следует «отменить» в России, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя ее недавнее выступление на заседании Общественной палаты. По его мнению, которое приводит Общественная Служба Новостей, артистке также нужно запретить участвовать в политической и законотворческой деятельности.

Мы не можем позволить, чтобы вчерашние клоуны пытались лезть в сферы, которые связаны с нашими детьми. Подобным фрикам нужно не только запретить приближаться к политике, законотворческой деятельности, но и вовсе следует их отменить, — считает Милонов.

Депутат добавил, что оценивает влияние Зотеевой на российскую молодежь, как очень сильное. В связи с этим он посоветовал артистке сменить имидж и репертуар.

Человек, у которого на экране чаще появляется пятая точка, а не лицо, не может говорить о правах несовершеннолетних или делиться якобы дельными советами относительно того, каким должен быть закон для детей. Пусть лучше сходит на поле и попашет, понюхает пороху, спустится с небес на землю, — продолжил парламентарий.

Милонов также выразил мнение, что обычным людям нет дела до Инстасамки. В завершении он отметил, что у него нет литературных слов, чтобы описать ситуацию, потому лучше «завершит свой спич».

Ранее парламентарий отмечал, что в России последователей сатанизма не так много, хотя они часто фигурируют в криминальной хронике. Таким образом он прокомментировал признание движения экстремистским. Милонов считает, что прежде всего речь идет «о неком культовом поклонении неким инфернальным силам зла».

Россия
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Виталий Милонов
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Инстасамка
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