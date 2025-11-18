Названы лайфхаки для преодоления страха публичных выступлений

Кислая конфета или жвачка может избавить от страха перед публичным выступлением, заявила NEWS.ru адвокат и эксперт по кинетическому имиджу Полина Денисова. По ее словам, для этой цели также можно попробовать искусственно вызвать зевок. Она отметила, что во время него мозгу посылается сигнал о безопасности и подготовке ко сну, и тем самым подавляется реакция страха.

Чтобы подготовиться к публичному выступлению или деловой встрече и чувствовать себя спокойно и уверенно, в кинетике существуют определенные лайфхаки, которые перекликаются с актерским мастерством и психологическими техниками. Есть один совет, который работает на нашу нервную систему и помогает сбросить сигнал тревоги и опасности перед выступлением, — просто надо зевнуть. Нервная система понимает, что когда я зеваю, мне не страшно, то есть я готовлюсь ко сну и все спокойно. Также можно просто пожевать что-то кислое, например конфету или жевательную резинку. Когда мы жуем, мы находимся в безопасности, — пояснила Денисова.

Она добавила, что ключевыми элементами подготовки к выступлению являются контроль дыхания и правильная осанка. По ее словам, успокоить нервную систему помогает простое упражнение на четыре счета, а также физическая встряска для снятия мышечного напряжения. Эксперт подчеркнула, что не менее важно выходить к аудитории с ровной спиной и гордо поднятой головой.

Какие техники помогут чувствовать себя уверенно перед выступлением? Во-первых, необходимо выстроить дыхание. Успокоить его поможет простое упражнение: четыре счета — вдох, четыре счета — задержка, четыре счета — выдох. Также можно встряхнуть руки и ноги. Далее необходимо выстроить осанку: выходить нужно с ровной спиной и гордо поднятой головой. Уходить со сцены также важно правильно. Вопрос с осанкой стоит остро, особенно в наше время, когда многие постоянно пользуются телефонами и гаджетами, — резюмировала Денисова.

Ранее психолог Ольга Уграк заявила, что людям, которые боятся вида крови, при сдаче анализов важно правильно дышать — нужно делать вдох на четыре счета, задержку дыхания — на два и выдох — на шесть. Она посоветовала акцентировать внимание не на самой процедуре, а на интересных деталях в окружении.