Новогодний стол не спасет от скуки, если нет веселья: простые игры без реквизита, которые оживят любую компанию

Даже самое вкусное меню не гарантирует, что гости проведут вечер увлеченно. Чтобы праздник прошел легко и весело, стоит заранее продумать небольшую программу. Хорошая новость — для трех простых и забавных игр не нужны расходы, только ваше настроение.

«Новогодние фанты» всегда вызывают смех: подготовьте маленькие карточки с заданиями, сложите в шляпу, а гости пусть вытягивают и выполняют. Можно придумать стишок, позвонить незнакомцу с поздравлением или проскакать по комнате.

В игре «Украшение елки вслепую» участникам завязывают глаза и дают игрушку — кто попадет на ветку или выберет самое смешное место, тот и победил.

А «Новогодний фотоконкурс» превращает всех в звезд: выберите тему, дайте забавные аксессуары и устройте голосование за самое яркое фото. Эти простые развлечения создают атмосферу тепла и объединяют гостей любого возраста.

