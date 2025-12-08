ТИЭФ'25
Новогодний стол не спасет от скуки, если нет веселья: простые игры без реквизита, которые оживят любую компанию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Даже самое вкусное меню не гарантирует, что гости проведут вечер увлеченно. Чтобы праздник прошел легко и весело, стоит заранее продумать небольшую программу. Хорошая новость — для трех простых и забавных игр не нужны расходы, только ваше настроение.

«Новогодние фанты» всегда вызывают смех: подготовьте маленькие карточки с заданиями, сложите в шляпу, а гости пусть вытягивают и выполняют. Можно придумать стишок, позвонить незнакомцу с поздравлением или проскакать по комнате.

В игре «Украшение елки вслепую» участникам завязывают глаза и дают игрушку — кто попадет на ветку или выберет самое смешное место, тот и победил.

А «Новогодний фотоконкурс» превращает всех в звезд: выберите тему, дайте забавные аксессуары и устройте голосование за самое яркое фото. Эти простые развлечения создают атмосферу тепла и объединяют гостей любого возраста.

Ранее сообщалось, что готовить к празднику можно легко и без аврала, если заранее продумать меню. Ресторанная формула 2/2/1+1 позволяет собрать красивый и сытный новогодний стол, не перегружая холодильник и не проводя полдня у плиты.

Марина Макарова
М. Макарова
