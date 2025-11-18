Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Россиянам назвали главные причины апатии и потери интереса к жизни

Психолог Кононов: апатия наступает из-за выгорания или потери близкого человека

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Апатия может возникнуть из-за эмоционального выгорания или утраты близкого человека, заявил NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов. По его словам, при длительном сохранении симптома рекомендуется обратиться к специалисту за помощью.

Апатия — это не просто лень или усталость в моменте, это психологическое состояние со стойким безразличием и отсутствием интереса к происходящим в жизни человека событиям. Это сигнал о том, что наша психика и организм исчерпали свои ресурсы. Явные негативные симптомы: невозможность и нежелание выполнять обычные обязанности и дела, проблемы со сном, потеря аппетита. Причины апатии могут быть как психологические: выгорание, хронический стресс, потеря близкого человека, так и физиологические: недосып, дефицит витаминов. Для выявления причины апатии необходимо обратиться не только к психологу, но и к врачу, — поделился Кононов.

Он подчеркнул, что между апатией и депрессией существует важное различие. По словам психолога, апатия является симптомом, в то время как депрессия представляет собой сложное психическое расстройство. Кононов добавил, в настоящее время эта тема особенно актуальна, так как быстрый темп жизни и информационные перегрузки затрудняют поддержание психологического здоровья.

Важно сказать, что после сильного переутомления возникает временное состояние апатии, которое длится несколько дней и проходит самостоятельно после отдыха и восстановления сил. Но если это состояние длится более двух недель, а сон, правильное питание, соблюдение режима сна и отдыха не помогают, незамедлительно обращайтесь к врачу и психологу, — заключил Кононов.

Ранее психолог Милана Орехова заявила, что внезапная усталость и нежелание общаться могут быть связаны с перенапряжением нервной системы. По ее словам, такое состояние является сигналом организма о необходимости пересмотреть режим и не всегда объясняется только сезонными изменениями.

