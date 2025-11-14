Психолог назвала причины внезапно возникающей усталости и отказа от общения

Внезапно возникающая усталость и нежелание общаться часто связаны с перегрузкой нервной системы, заявила NEWS.ru психолог кандидат экономических наук Милана Орехова. По ее словам, подобное состояние является сигналом организма о необходимости пересмотреть режим и не всегда объясняется лишь сезонными изменениями.

Иногда человек вдруг чувствует усталость и нежелание общаться без видимых причин. Все как будто бы в порядке, но хочется тишины и покоя. Такое состояние нередко совпадает с осенью. Организм стремится к замедлению, чтобы адаптироваться к холоду и сокращению светового дня. Однако дело тут не только в погоде. Часто за усталостью скрывается перенасыщение информацией, встречами, делами, уведомлениями. В этот момент нервной системе требуется перезагрузка, — пояснила Орехова.

Она подчеркнула, что бороться с этим состоянием можно, побыв в тишине. Также, по словам психолога, важно хорошо питаться и соблюдать режим сна. Специалист отметила, что через некоторое время при соблюдении этих условий психика и тело самостоятельно приходят в баланс.

Перезагрузку нервной системы можно обеспечить тишиной и отключением от внешнего мира. Что помогает в борьбе с внезапной усталостью? Добавьте больше дневного света и движений на свежем воздухе. Качественно питайтесь, соблюдайте режим сна. Обеспечьте цифровой детокс и время без разговоров, а также позвольте себе побыть пару дней в тишине. Через некоторое время энергия вернется сама, если дать телу и психике то, что им действительно нужно: отдых и пространство для жизни, — резюмировала Орехова.

