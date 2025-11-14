Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 06:15

Психолог назвала причины внезапно возникающей усталости и отказа от общения

Психолог Орехова: внезапная усталость возникает из-за перегрузки нервной системы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Внезапно возникающая усталость и нежелание общаться часто связаны с перегрузкой нервной системы, заявила NEWS.ru психолог кандидат экономических наук Милана Орехова. По ее словам, подобное состояние является сигналом организма о необходимости пересмотреть режим и не всегда объясняется лишь сезонными изменениями.

Иногда человек вдруг чувствует усталость и нежелание общаться без видимых причин. Все как будто бы в порядке, но хочется тишины и покоя. Такое состояние нередко совпадает с осенью. Организм стремится к замедлению, чтобы адаптироваться к холоду и сокращению светового дня. Однако дело тут не только в погоде. Часто за усталостью скрывается перенасыщение информацией, встречами, делами, уведомлениями. В этот момент нервной системе требуется перезагрузка, — пояснила Орехова.

Она подчеркнула, что бороться с этим состоянием можно, побыв в тишине. Также, по словам психолога, важно хорошо питаться и соблюдать режим сна. Специалист отметила, что через некоторое время при соблюдении этих условий психика и тело самостоятельно приходят в баланс.

Перезагрузку нервной системы можно обеспечить тишиной и отключением от внешнего мира. Что помогает в борьбе с внезапной усталостью? Добавьте больше дневного света и движений на свежем воздухе. Качественно питайтесь, соблюдайте режим сна. Обеспечьте цифровой детокс и время без разговоров, а также позвольте себе побыть пару дней в тишине. Через некоторое время энергия вернется сама, если дать телу и психике то, что им действительно нужно: отдых и пространство для жизни, — резюмировала Орехова.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин заявил, что ароматерапия может помочь поднять настроение и укрепить иммунитет поздней осенью. По его словам, в это время года полезно применять эфирные масла с противовоспалительными и антисептическими свойствами.

советы
психологи
здоровье
россияне
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Баста, Кадышева, SHAMAN: кто заработает миллионы на новогодних корпоративах
«Верная смерть» ВСУ и атака на Новороссийск: новости СВО на утро 14 ноября
Семь российских аэропортов вернулись к работе
США засекли «российский военный корабль» у Гавайев
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 ноября: инфографика
ВСУ попытались атаковать российский регион
В Петербурге могут продлить запрет мигрантам работать в такси
ПВО сбила над Россией 216 беспилотников за ночь
В Пензенской области сняли ограничения на полеты
Появились новые детали в деле экс-главы подразделения Росатома
«Топ популярности»: в РСТ рассказали, где в РФ провести новогодние каникулы
Экс-глава подразделения Росатома получил взятку в 5 млн рублей
Радиостанция Судного дня прервала трансляцию
Россияне посчитали нотариуса бесполезным при отмене сделки с жильем
Россиянам рассказали, что необходимо учитывать при выборе новогодней елки
Экс-замглавы МО Попов получил Lexus в качестве взятки
«Ключ к тайнам»: россиянам объяснили, чем грозит потеря мобильного номера
Сливочно-горчичный маринад: сочная курица в духовке — находка, а не рецепт
Депутат призвал Верховный суд спасти рынок вторички от мошенников
«Вселяет надежду»: Вучич раскрыл детали переговоров с Макроном по Украине
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.