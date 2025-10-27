Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 21:42

На Украине оказался поврежден важный объект энергетики

В Черниговской области был поврежден энергетический объект

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети

В Черниговской области Украины был поврежден ключевой энергетический объект, сообщила компания «Черниговоблэнерго». Инцидент произошел в Корюковском районе.

Поврежден важный энергообъект в Корюковском районе, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел после серии взрывов, зафиксированных ранее в Чернигове. На территории региона был объявлен режим воздушной тревоги.

До этого в семи областях Украины вводились аварийные отключения электроэнергии. Речь идет о Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, частично Кировоградской, Сумской и Киевской областях. В Черниговской области действует трехступенчатая система ограничений энергоснабжения, тогда как в Запорожской области отключения затрагивают преимущественно промышленные предприятия.

Кроме того, энергетический холдинг ДТЭК сообщил о введении аварийных отключений электроэнергии в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях Украины. В Чернигове была зафиксирована полная потеря электроснабжения, приведшая к прекращению работы систем водоснабжения.

Черниговская область
Украина
энергетика
предприятия
