Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 21:49

В семи областях Украины вводятся экстренные отключения света

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В семи областях Украины вводятся экстренные отключения света, сообщает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на Минэнерго. Речь идет о Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, частично Кировоградской, Сумской и Киевской.

Как пишет канал, в Черниговской области применяется три очереди отключений. В то же время в Запорожской области якобы обесточиваются только промышленные объекты.

Киевский метрополитен также частично остался без света. По данным канала, на станциях возник коллапс. При этом представители метрополитена отрицают отсутствие электричества.

Ранее в Харькове после серии взрывов произошли массовые отключения электроэнергии. По словам мэра Игоря Терехова, в Салтовском районе вспыхнул крупный пожар. Воздушная тревога была объявлена в шести областях Украины, включая Харьковскую и Киевскую.

До этого глава областной Черниговской администрации Вячеслав Чаус сообщил, что в районе города Нежина получил повреждения энергетический объект. Чиновник добавил, что в регионе продолжают действовать графики аварийных отключений электроэнергии.

электричество
блэкаут
Киев
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ростовская область хочет взять многомиллиардный кредит на 3 года
У Киркорова кончились деньги? С кого и за что он требует 10,9 млн
Вильфанд рассказал, в каких регионах ожидаются морозы до минус 20 градусов
Больше не надо стоять у мойки часами: вот, как легко и быстро очистить решетку от нагара
Трамп пообещал насильственно разоружить ХАМАС
Цены на золото бьют рекорды: стало ли оно выгоднее банковских вкладов
Дуров рассказал о «неожиданном спасении» ЕС от внедрения слежки
Бывшая жена футболиста Погребняка кардинально изменила прическу
На день рождения блогера Пистолетова никто не пришел
В семи областях Украины вводятся экстренные отключения света
В Москве появится новая трасса за 77,5 млрд рублей
Четырехкратный лауреат «Грэмми» умер от рака
В США скорбят по автору постеров к «Гарри Поттеру» и «Звездным войнам»
Девятилетний мальчик упал на пути в метро Петербурга
Боня готовилась родить ребенка от бывшего возлюбленного
Лукашенко разрешил россиянам участвовать в местных выборах в Белоруссии
Политолог объяснил уникальность транспортного коридора «Север — Юг»
На Киркорова подали в суд
В Новосибирской области построят «город будущего» для ученых
В ХАМАС назвали точное время передачи четырех тел заложников
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак
Общество

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.