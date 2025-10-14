В семи областях Украины вводятся экстренные отключения света, сообщает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на Минэнерго. Речь идет о Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, частично Кировоградской, Сумской и Киевской.

Как пишет канал, в Черниговской области применяется три очереди отключений. В то же время в Запорожской области якобы обесточиваются только промышленные объекты.

Киевский метрополитен также частично остался без света. По данным канала, на станциях возник коллапс. При этом представители метрополитена отрицают отсутствие электричества.

Ранее в Харькове после серии взрывов произошли массовые отключения электроэнергии. По словам мэра Игоря Терехова, в Салтовском районе вспыхнул крупный пожар. Воздушная тревога была объявлена в шести областях Украины, включая Харьковскую и Киевскую.

До этого глава областной Черниговской администрации Вячеслав Чаус сообщил, что в районе города Нежина получил повреждения энергетический объект. Чиновник добавил, что в регионе продолжают действовать графики аварийных отключений электроэнергии.