В сердце Украины произошли экстренные отключения света В Киевской и Днепропетровской областях начались экстренные отключения света

Экстренные отключения электроэнергии были введены в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях Украины, сообщил энергетический холдинг ДТЭК в своем Telegram-канале. В Чернигове произошел полный блэкаут, в результате которого отсутствует электричество и прекращено водоснабжение.

В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применены экстренные отключения, — сказано в сообщении.

Ранее энергетический объект компании ДТЭК в Одесской области был серьезно поврежден в результате удара. Одновременно стали поступать сведения о перебоях с электричеством. В частности, в Измаильском районе начались аварийные отключения электроэнергии. Министерство обороны России не прокомментировало эти сообщения.

До этого повреждения получила портовая инфраструктура Одесской области после ночного удара. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в регионе работала система ПВО. На территории порта возникли несколько возгораний, которые начали тушить аварийные службы. В Министерстве обороны Российской Федерации эти данные также не комментировали.