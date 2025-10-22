Удар по энергообъекту погрузил целый украинский район в темноту В Одесской области энергообъект ДТЭК получил серьезные повреждения

По энергообъекту ДТЭК, расположенном в Одесской области, был нанесен удар, сообщила пресс-служба компании в соцсетях. В заявлении говорится, что данный объект получил значительные повреждения.

Параллельно с этим поступили сообщения о проблемах с электроэнергией. Так, в Измаильском районе начались отключения света.

Ранее портовая инфраструктура в Одесской области получила повреждения после ночного удара. Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в регионе была задействована система противовоздушной обороны. На территории порта возникли несколько возгораний, к ликвидации которых приступили аварийные службы. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

В ДТЭК недавно ввели экстренные отключения электричества в Киеве, а также в Киевской и Одесской областях. В этот же день холдинг сообщил о начале аварийных отключений в Днепропетровской области.

На территории Полтавской и Кировоградской областей Украины также были введены аварийные отключения электроэнергии. Решение о введении специальных графиков отключений приняла компания «Укрэнерго».