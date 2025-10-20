Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 10:36

Портовая инфраструктура Украины не пережила прошлую ночь

В Одесской области повреждена портовая инфраструктура

Порт в Одессе Порт в Одессе Фото: Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

Портовая инфраструктура Одесской области пострадала в результате ночного удара, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

По его словам, в регионе работала ПВО. В результате прилетов на территории портовой инфраструктуры произошло несколько возгораний. На месте работали экстренные службы.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали семь украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, три БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым, два — над Брянской областью, по одному БПЛА сбили над Липецкой и Ульяновской областями.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь позже сообщил, что силы ПВО отразили атаку ВСУ на Ростовскую область, никто не пострадал. По его словам, БПЛА ликвидировали в Чертковском районе.

Тем временем глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские военные прорвали многоуровневую линию обороны украинской армии на Красноармейском направлении. Бои идут в районе Новопавловки, тяжелые столкновения в Красноармейске.

Одесская область
Минобороны РФ
Украина
порты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме заступились за Роднину после ее слов о пенсиях
В ЕС сочли «не очень приятной» новость о поездке Путина в Будапешт
Стало известно о пожарной обстановке в Московской области
На Западе раскрыли, когда Украина может получить кредит за счет активов РФ
Названа вероятная цель мощной ночной атаки на порт Одессы
Более 600 дилерских центров закрылись в России за девять месяцев 2025 года
Стало известно, что пообещали напавшему на жену бизнесмена Шевырева
Школьник получил перелом руки после конфликта с учителем
Родственник «наказал» девушку после неудачной «проверки на целомудрие»
Экс-директор оценила возможность кражи из российского музея
Почему экономия на инженерных сетях оборачивается миллионами потерь
Как выбрать обручальные кольца: все о металлах и формах
ФТС напомнила о порядке ввоза товаров на нужды СВО
Армия России добралась до наемников из ЮАР
В Европе жестко прошлись по тем, кто переписывает итоги Второй мировой
«Продолжается продвижение»: Пушилин об успехах ВС России в ДНР
Житель Башкирии лишился прав из-за терапии кумысом
Врач объяснила, почему иммунитет нельзя восстановить с помощью витаминов
Зарезавшему двух бездомных подростку вынесли приговор
Главу упраздненного управления АП освободили от должности
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.