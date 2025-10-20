Портовая инфраструктура Украины не пережила прошлую ночь

Портовая инфраструктура Одесской области пострадала в результате ночного удара, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

По его словам, в регионе работала ПВО. В результате прилетов на территории портовой инфраструктуры произошло несколько возгораний. На месте работали экстренные службы.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали семь украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, три БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым, два — над Брянской областью, по одному БПЛА сбили над Липецкой и Ульяновской областями.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь позже сообщил, что силы ПВО отразили атаку ВСУ на Ростовскую область, никто не пострадал. По его словам, БПЛА ликвидировали в Чертковском районе.

Тем временем глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские военные прорвали многоуровневую линию обороны украинской армии на Красноармейском направлении. Бои идут в районе Новопавловки, тяжелые столкновения в Красноармейске.